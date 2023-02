María Laura, la estudiante de Comunicación y presentadora de TV que aceptó ser la reina del Carnaval cruceño 2023

La comparsa coronadora, después de dos semanas de que Eliana 'Elu' Gonzales anunciaba que daba un paso al costado por considerar que "las ganas de celebrar no estaban presentes" y no se sentía en en condiciones de hacerlo" , encontró un "sí" en una joven, de 22 años, sin trayectoria en en reinados de belleza ni el modelaje.

“Con toda sinceridad, siento en lo más profundo que no puedo representarlos en nuestra fiesta como hubiera deseado, con vitalidad y alegría, porque las ganas de celebrar no están presentes en mi espíritu y no me siento en condiciones de hacerlo", escribió en la carta que publicó en redes sociales.