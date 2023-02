María Laura Zamora: “En Santa Cruz, afortunadamente, somos libres de pensar diferente”

¿Quiés es María Laura?

Soy una chica normal, con sueños, metas y mucha ilusión de salir adelante y ayudar a mi familia y a todo aquel que lo necesite. Algunos de mis sueños de niña son ser una periodista reconocida en el medio y tener influencia para ayudar a la sociedad, y convertirme en reina del Carnaval para acompañar a Santa Cruz en esta hermosa fiesta cultural.

¿Cómo llegás al trono?

Cuando los Januchos Jrs. publicaron que buscaban una reina que no sea conocida en los medios, dije: ‘Ay no, esta es mi oportunidad’, y los contacté para decirles que sería un honor representar a mi pueblo en esta fiesta. Hubo

varias reuniones y espera, no me aguantaba los nervios, hasta que llegó el ‘sí’, que no podía creer y con el que no pude contener las lágrimas. Por eso siempre tengo presente que el que persevera alcanza y que los sueños sí se

cumplen.

¿Cuál es la labor de una reina del Carnaval?

Acompañar a los coronadores, pero, sobre todo, transmitir a los niños y a los carnavaleros alegría amor y orgullo por nuestra identidad, tradiciones y costumbres.

¿Estabas preparada para la repercusión mediática?

Sí, me siento una persona fuerte porque tengo el apoyo de mi madre y de mi familia y fe en que Dios me ayudará en todo, siempre y cuando sea su voluntad.

La reina anterior y una supuesta candidata fueron atacadas duramente en las redes, ¿ya viviste estos ataques?

Recibí comentarios lindos y otros negativos y crueles. Todos tenemos

diferentes formas de pensar, pero finalmente estamos del mismo lado y queremos lo mismo; lo que menos debemos hacer, es dejar de hacer. Yo respeto a todos, y espero que también nos respetemos como cruceños unos

a otros, esa es la manera en que podremos, en unidad, mantener nuestros ideales y conseguir los objetivos. Acá, afortunadamente, todos somos libres de pensar diferente, y precisamente por democracia y libertad es la lucha.

¿Cómo han sido tus primeros días de reinado?

Es sorprendente sentir el cariño de personas que ni conozco y el apoyo de la comparsa y de mi familia y amigos. Es un sentimiento inexplicable, están siendo días ajetreados, pero hermosos.

¿Cómo pasabas Carnaval?

Soy carnavalera desde niña, pasaba la fiesta con las comparsas de mis padres, Los Fieles, Trasnochadores y Complicadas, ellos me encargaban casaca y me hacían trencitas en el cabello. Hoy, desde los 17 años me junto con mis amigas para ir al parqueo de Tradición Carnavalera.

¿Qué creés que es lo bueno y lo malo de nuestra fiesta?

El Carnaval tiene muchas cosas buenas, desde las comparsas con las que los chicos aprenden desde jóvenes a organizarse, trabajar en equipo y tomar decisiones de manera democrática; eso contribuye a la Santa Cruz que queremos, solidaria, unida, progresista, con sinergia y sentido de pertenencia. En cuanto a lo malo, el Carnaval puede ser el reflejo de la sociedad, por tanto, hay cosas que debemos ir corrigiendo desde la

casa, la escuela y el Estado. La violencia y los excesos deben ser

censurados y eliminados en todos los ámbitos, para beneficio de la sociedad.

¿Cuál ha sido tu reina del Carnaval favorita?

Todas aportaron mucho. Una de mis favoritas es Anabel Angus, que

igual admiro como periodista.

¿Cómo querés que te recuerden los cruceños?

Como una persona sencilla, alegre y comprometida con lo que le toca asumir, muy cercana a las personas y que ama profundamente a su tierra y su Carnaval. Yo daré lo mejor para dejar un bonito recuerdo en el corazón y

memoria de todos.



