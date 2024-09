María René Pomacusi aclara la confusión que tuvo con la tinaja y la tutuma

La creadora de contenidos María René Pomacusi sufrió una confusión en un video que subió a su TikTok. La joven confundi ó una tinaja con una tutuma, y las redes sociales no perdonaron este error, haciéndole memes.

Pero, como dicen, es de valientes reconocer los errores. María René publicó otro video afirmando que, efectivamente, hubo un error: “Aquí, maquillándome, hablaremos sobre la famosa tutuma, y claramente no lo era”, dijo entre risas.

La joven explicó que sí se confundió, que así salió el video, y que ya aprendió. “No había visto todos los comentarios hasta que me llamaron y me dijeron que me estaban haciendo memes. Yo los disfruto cuando son de humor y sin faltar el respeto”, aseguró.