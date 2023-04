María René Pomacusi: “Sufrí bullying. Se burlaban de mí y me decían que no iba a lograr nada porque era gorda”

Es espontánea, divertida y no tiene pelos en la lengua. Así se puede describir a María René Pomacusi (22). La joven, que saltó a la fama por ser auténtica y transparente en las redes sociales, se convirtió en una de

las creadoras de contenidos con más seguidores.



'Nené', como le dicen de cariño, sufrió de bullying cuando tenía sobrepeso, llegó al punto de vivir medicada por depresión y bajar 40 kilos. Hoy brilla

con luz propia.

Dice que su madre es lo más cercano que tiene a su corazón, que por su padre siente admiración y amor y que de ambos heredó el gusto por

las cámaras. Pero ser hija de los famosos periodistas Sissi Áñez y José Pomacusi no bastó para alcanzar el éxito. Lo que ha conseguido hasta ahora es fruto de su esfuerzo y trabajo.



-¿Qué cree que heredó de sus padres?

Crecer viendo a mis padres en los medios me enseñó mucho sobre este mundo, hay varias cosas sobre sus trayectorias que admiro. Creo que mi madre me heredó la sensibilidad para encarar entrevistas y empatizar con el público.

Ella siempre me demostró que el tener una voz que es escuchada en público es una gran responsabilidad, que me debo al cariño y al apoyo de la gente y que debo cuidar siempre eso. Por el lado de mi padre creo que heredé la determinación de conseguir lo que quiero y de no tener miedo a tocar temas o hacer preguntas difíciles, de ahí nace el respeto de tu audiencia.



-¿Le gusta que le recuerden que es la hija de ellos?

No me molesta que me reconozcan como hija de mis padres, me molesta que algunas personas piensen que se me dio todo fácil en la vida por ellos. Admiro y amo a mi padre, aunque haya distancia de por medio, siempre será mi padre.

Mi podcast Ya No Somos Nenes lo trabajé durante meses y no recibí ningún aporte económico por parte de mis padres, empecé con una cámara, sin marca auspiciadora y mucho miedo. Hoy tenemos el equipo más grande de producción digital a nivel Bolivia y estoy orgullosa al decir que eso es fruto del trabajo de un equipo, de mi perseverancia y no se dio por arte de magia, por ser la “hijita de papá y mamá”.



-¿Cuál es la clave de su éxito?

Creo que el mostrar mi vida tal cual es, sin pretender ser perfecta o tenerlo todo resuelto. La transparencia y espontaneidad me ayudaron a formar una comunidad muy linda en redes. Comparto experiencias como mi cirugía

de manga gástrica, mi proceso con la salud mental y muchos otros temas que

a veces es difícil compartir. Mis redes no están ahí solo para sacar unas risas, me gustaría inspirar a otros a través de mi historia.

-¿Cómo define a su mamá?

Mi mamá es la persona más cercana a mi alma y a mi corazón. Ella está a mi lado en cada momento, acompañándome, es mi buena compañera, que sabe estar cuando río, pero también cuando la tristeza me invade y lloro. Hemos construido una bonita relación de madre e hija basada en el amor, en el

respeto y en la aceptación mutua.



-¿Cómo está la relación con su papá?

Intacta como hace ya mucho tiempo. Admiro y amo a mi padre, aunque haya distancia de por medio siempre será mi padre y el amor está intacto. Soy María René Pomacusi Áñez, María René Áñez es como me conocen en redes sociales.

-¿Piensa seguir los pasos de sus padres?

Mi generación es más de redes sociales y es lo que amo hacer.

La televisión tiene más estructura y yo soy más de fluir en cámara. No me cierro a explorar la posibilidad en algún futuro, pero por el momento mi enfoque está en consolidar mi podcast y crecer en las redes sociales.

-¿Con su operación bariátrica qué ha dejado de lado y qué ha logrado hacer?

Dejé de lado mis malos hábitos alimenticios y el pensamiento tóxico que valgo por como me veo. Hay gente que nos hace sentir mal por como nos vemos, nos crea un odio hacia nosotros mismos por vivir en nuestra propia piel y la verdad es que, para la gente, nunca será suficiente.

Después de bajar 40 kilos la gente sigue opinando sobre mi apariencia física y de lo que debería ‘mejorar’. Ahí entendí que solo debo compararme conmigo misma y apagar el ruido externo. Me amo por lo que soy, por lo vivido y aprendido, por mis logros y fracasos, por todo lo que es María René, más allá de lo físico.

-¿Sufrió bullying?

Sí, gran parte de mi vida fue escuchar comentarios negativos acerca de mi peso. Se burlaban de mí y me decían que no iba a lograr nada porque era gorda. Tenía la autoestima por los suelos y me aislé de todo, no

salía de mi casa y perdí contacto con mucha gente. Me avergonzaba que me vean y sentía que al esconderme me protegía de ser lastimada con

comentarios hirientes. Llegué incluso a estar medicada por depresión mucho

tiempo, no fue fácil el proceso, pero ahora agradezco todo lo que viví porque forjó mi carácter.

-¿Cómo lidia con los 'haters'?

Al principio me costó mucho el tema del ‘hate’ en redes, la gente puede ser muy cruel y no se da cuenta del impacto de las palabras, con ellas construimos o destruimos. Ahora, con un poco más de experiencia en redes, aprendí a quitarle mi atención a esas críticas destructivas, escucho opiniones de la gente que me ama y que sé que quiere lo mejor para mí. Al final del día tu 'hater' es tu mayor admirador, hasta me halagan.

-¿Cómo andamos de amores?

Estoy conociendo a alguien, no me cierro a la posibilidad de un nuevo amor. Todo con calma y paciencia, lo bueno se construye y eso es con tiempo.