Mariah Carey y Bryan Tanaka rompen tras siete años de relación

La cantante estadounidense Mariah Carey y su compañero de vida, el bailarín Bryan Tanaka, h an decidido poner punto final a su relación de siete años , según informó una fuente cercana a la pareja al medio PageSix.

Tanaka, de 40 años, y Carey, de 54, han enfrentado desafíos en su historia de amor, especialmente relacionados con sus visiones a futuro. La fuente reveló que Tanaka aspira a formar una familia propia , un anhelo que no coincide con los planes de Carey, quien ya es madre de mellizos de 12 años, Moroccan y Monroe, fruto de su matrimonio con Nick Cannon.

La noticia de la separación se hizo evidente cuando Carey optó por un viaje en solitario a Aspen, Colorado, mientras Tanaka se ausentó en su gira "Merry Christmas One and All!". Otra fuente reveló que Tanaka busca comenzar su propia vida, lo que contribuyó al distanciamiento.