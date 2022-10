Mariana Pinedo: "Me gustaría ser tomada en cuenta para un certamen de belleza en el exterior o como reina del Carnaval"

Mariana Pinedo (24) es de esas mujeres que no pasan desapercibidas. Su escultural figura, bello rostro y piel morena se roban las miradas a su paso.

De personalidad arrolladora, quien la ve en las redes sociales o en persona jamás se imaginaría que alguna vez sufrió de bullying, pero su espíritu de guerrera pudo más y hoy llegó a convertirse en una de las modelos cruceñas más sexis y también en la Chica Calendario EL DEBER 2023.

Ingeniera comercial, dueña de la tienda de ropa Piel Canela, sueña con representar al país en el Miss Universo y también en convertirse en reina del Carnaval.

-Ya sabés de concursos de belleza, ¿cómo te cae este nuevo título en tu vida?

Estoy muy feliz, es un privilegio ser la Chica Calendario 2023 de un diario tan importante como EL DEBER. Gracias a este medio se viene un proyecto muy importante, el calendario, y quiero sacarle el jugo a esta oportunidad. Haré un buen papel.

-¿Qué creés que te hizo ganadora en un grupo muy competitivo?

Me hizo una ganadora mi personalidad; soy una mujer arrasadora y llena de energía. Además, creo que mi color de piel y mis rasgos, de los que me siento muy agradecida y orgullosa, me hacen destacar. Siempre trato de resaltar mi cultura y mis rasgos.

-¿Qué proyectos vienen?

Mi prioridad en este momento es agrandar mi boutique Piel Canela, pero también quiero aprovechar los conocimientos que fui adquiriendo y trabajar en el rubro del asesoramiento de imagen. Tengo mucho por delante, pronto deseo terminar mi carrera profesional y prepararme para la televisión.

- Pablo Manzoni será el encargado de retratarte, ¿qué te parece trabajar con él?

Soy una gran admiradora del trabajo de Pablo Manzoni. Me encantaría formar parte de las Magníficas.



-¿Cuáles son tus orígenes?

Mi padre es nacido en los Yungas y mi madre en Santa Cruz. En mi

familia hay una mezcla de culturas y varias nacionalidades.

-En entrevistas pasadas hablaste del bullying, algo impensable en la vida de una mujer como vos, ¿cómo lo afrontaste?

Lo sufrí a través de las redes sociales, cuando estaba dando mis primeros pininos en la televisión. Pero lo afronté con el amor de mi familia y con Dios por delante. Ninguna persona tiene autoridad para hacerte sentir menos.

- Vivimos en una época de mucho odio en las redes, ¿qué pensás de aquellos que se esconden tras una computadora para insultar?

Que son personas frustradas que no tienen un desarrollo personal ni

profesional, que tratan de dañarte por sus limitaciones. No hago caso a los comentarios que no aportan, pero sí tomo en cuenta y hasta pongo en marcha los consejos que llegan con cariño, honestidad y que contribuyen en mi vida.

-A pesar de las críticas te quedaste en las redes y también creciste en la vida pública.

Hoy las redes sociales son imprescindibles para comunicarnos con nuestros seguidores. Con el tiempo aprendí a sacar provecho de su uso.

-¿Volverías a participar en un concurso de belleza?

Claro que sí. Siento que esa etapa de mi vida aún no concluyó y estoy segura de que tengo mucho potencial para demostrar. Por ello me gustaría ser tomada en cuenta para un certamen de belleza en el exterior o portar la corona del Carnaval cruceño.

-¿Te gustaría ir al Miss Universo?

Si se me da la oportunidad, demostraría que puedo llegar lejos, haría

un buen papel y dejaría el nombre de Bolivia en alto.

- ¿Sos una mujer empoderada?

Siempre luché por mis objetivos y defendí mis ideales, y lo seguiré

haciendo, así que sí, me siento muy empoderada.

-Vemos en las redes que sos muy familiar...

Mi familia es mi más preciado tesoro, conformada por cuatro personas con enormes corazones. Ellos son mi motor e inspiración.

-¿Cómo estás de amores?

Soltera, aún no conozco al hombre que cumpla mis expectativas, así que me mantengo enfocada y proyectada en mi crecimiento personal.