Mariana Villarroel: “Me dieron la oportunidad de hacer de mi pasión una profesión y me encanta”

Mariana Villarroel (33) es abogada de profesión, pero más pudo su amor por el fútbol. Lleva 10 años como presentadora de Tigo Sports.

La rubia es sin duda la cara bonita de este deporte que dejó de practicar a raíz de dos lesiones; hoy no deja su pasión informando desde la pantalla chica.

Confiesa que es fanática de Messi, hincha de Blooming y en algunos meses pasará al equipo de las casadas, jugando su mejor partido con el amor de su vida.



¿Por qué decidiste ingresar a un programa deportivo?

La televisión siempre me gustó, y el deporte también. Yo de niña practicaba tenis, fútbol y atletismo, no era algo nuevo para mí. Hace unos siete años, Tigo lanzó su canal deportivo Tigo Sports y me invitaron a ser parte de él, no la pensé dos veces y sin dudarlo acepté el reto.

Me dieron la oportunidad de hacer de mi pasión una profesión y es algo que me encanta. No cambiaría nada de todo lo que he aprendido en estos años.

Mariana Villarroel es amante del fútbol

​¿Quién te enseñó de fútbol?

Mis padres no eran mucho de ir al estadio o de mirar fútbol. Pero a mí siempre me gustó.

Decidí participar de todos los torneos y campeonatos que nos invitaban en el colegio. Desde niña empecé a sentir una pasión y un gusto aparte al fútbol.

Pero eso es muy distinto a lo que hago hoy. Una cosa es practicar fútbol y otra muy distinta es conocer y hablar de fútbol.

En el tiempo que llevo en Tigo Sports he aprendido bastante de muchos deportes, cada compañero de trabajo me ayuda a crecer profesionalmente y conocer específicamente el fútbol desde otro punto de vista.

Sos futbolera, ¿de qué equipo sos?

Soy futbolera de corazón. Soy hincha de la selección boliviana, de Blooming y del Milan.

¿Quién es tu jugador favorito nacional e internacional?

No tengo jugador favorito nacional, pero creo que Roberto Carlos Fernández tiene mucho potencial para tener éxito; internacional, Leonel Messi. Soy fanática de él.

¿A quién te gustaría entrevistar y qué le preguntarías?

Sin duda alguna a Leo Messi. Me gustaría conocer su perspectiva sobre este deporte, su manera de ver la vida, lo que cambiaría del fútbol y qué se siente ganar el Mundial después de tantos intentos y finales perdidas.

¿Qué cambios has visto en el fútbol boliviano ?

Lastimosamente no muchos.

¿Sufriste alguna vez discriminación al ser parte de un panel donde la mayoría son hombres?

Que yo recuerde no. La gente respeta mucho el trabajo que realizo y con el paso del tiempo he logrado que mi palabra sea tomada en cuenta y con eso me he ganado la credibilidad de la gente.

Mariana Villarroel junto a su novio el día de su compromiso

​ ¿Las mujeres saben de fútbol?

Creo que sí y sabemos mucho. Hay muchas mujeres a las que les gusta el fútbol y tienen muy buen conocimiento de este deporte y con las cuales podés tener una conversación interesante sobre el fútbol en general.

¿Practicas fútbol?

Hace mucho tiempo que colgué las chuteras (risas). Tuve dos lesiones que me enseñaron a disfrutar el fútbol desde otro lado. Hoy disfruto fuera de la cancha, con un micrófono en mano.

¿Qué haces cuando no estás en el set de grabación?

Estoy mucho tiempo en el canal, fines de semana, feriados, etc. pero cuando no estoy en el set, amo y disfruto la tranquilidad de mi casa. No soy mucho de salir. No me gustan los ruidos fuertes.

Cambiando de tema ¿cómo está tu corazón?

Mi corazón hace casi dos años está completamente lleno, feliz, en paz. Estoy viviendo la mejor versión de mí. Amando de una manera sana, a una persona que me respeta, que también me ama y sobre todo que me apoya. Jorge y yo nos admiramos mutuamente.

Soy fiel creyente de que Dios tiene una persona para cada uno y ambos somos el uno para el otro. No tengo duda de eso. Nuestro amor es único y ese amor nos ha permitido llegar hasta donde hoy estamos, a unos meses de casarnos.

¿Cómo te ves de esposa?

No sabría a ciencia cierta, solo sé que voy a seguir siendo mucho más feliz de lo que soy ahora. Y que en nuestro hogar va a sobrar el amor, el respeto y la confianza. Hay demasiado amor de ambas partes.

