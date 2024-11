Mariannita Diodato: “Deberíamos perderle el miedo al trabajo o emprender para saber lo que cuesta ganar, y no quedarte sin hacer nada”

Desde sus primeros pasos en la danza, ha cultivado habilidades que trascienden el escenario y enriquecen su vida personal y profesional.



Ella comparte sus experiencias como bailarina, modelo y emprendedora, ofreciendo una mirada única sobre la dedicación y la creatividad que la impulsan en cada uno de sus proyectos.



- ¿Qué te inspiró a comenzar tu carrera en el ballet y a qué edad comenzaste a bailar?



En el colegio, veía a mi prima pasar clases; la esperaba sentada, viendo lo lindo que lo hacía. Tras que se me dio la posibilidad, a los 9 años comencé a bailar con la amorosa profe Sandra Sorich en Kolping.



- ¿Cómo influyen tus habilidades de ballet en tu trabajo como modelo?



Me ayudó mucho el ballet para la vida entera, en gracia, carisma y posturas, aunque a veces me falta un espejo como en las clases. También, todo el crédito no es mío; la profesora Sandra, que es como una segunda mamá de todas las niñas, no solo enseñaba ballet, sino modales, responsabilidad y mil cosas más. Gracias a ella, tuve mis primeros trabajos siendo profe de ballet. Puedo decir que tuve dos papás en este tema: ella y el profe Ronaldo Wellington, el pionero del modelaje, un gran personaje y una maravillosa persona que hasta ahora me enseña la puntualidad.



- ¿Cómo equilibras tus responsabilidades como bailarina, modelo y emprendedora?



Es chistoso; no sabría decir eso porque a veces no sé cómo lo hago. También es doloroso el “chanclazo” de la vida, ya que a veces no se pueden hacer muchas cosas a la vez. Todo tiene su tiempo.



- ¿Qué habilidades o lecciones del ballet has aplicado a tu negocio?



La responsabilidad y la constancia en algo te hacen mejor, y que siempre, si lo crees, se puede todo.



- ¿Dónde aprendiste a pintar macetas?



Mi artista favorita, mi mamá, me enseñó. Ella es una gran artista; todos los cuadros que tenemos en la casa son de ella.



- ¿Tu mamá fue tu ejemplo a seguir?



Totalmente, ella es mi todo. Todo lo hace bien; es tan creativa que siempre encuentra la forma de hacer cualquier cosa y de todo. Para todo tiene una respuesta, un camino o una solución, y nunca se rinde.



- ¿Ella te sacó sola adelante?



Orgullosa de responder que sí. Mi mamá es la mujer más valiente, fuerte, trabajadora, creativa, cariñosa y protectora. Todo lo que soy es gracias a ella.