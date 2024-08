Marisol Yabeta: “Las mujeres tenemos una capacidad innata para liderar con empatía, determinación y visión”

Sí, absolutamente. Mi amor por la naturaleza es lo que me llevó a elegir la ingeniería ambiental como mi profesión. Estoy profundamente comprometida con la protección y conservación de nuestro entorno natural, y encuentro en la naturaleza una fuente constante de inspiración y paz.

Agradezco mucho el cumplido, pero siempre he estado más enfocada en mi carrera profesional. Mi pasión siempre ha sido la ingeniería ambiental y trabajar por preservar y conservar nuestro medio ambiente. Creo que la mayor belleza radica en hacer lo que amas, y yo amo lo que hago.

Los incendios forestales son devastadores, no solo por la pérdida de flora y fauna, sino también por el impacto a largo plazo en el ecosistema y la salud pública de los habitantes de las comunidades afectadas, los bomberos y guardaparques. Me llena de tristeza e impotencia ver que todos los años la situación empeora, pero también renueva mi determinación y pasión para trabajar y aportar aún más arduamente en la implementación de medidas de prevención, mitigación, y sobre todo, en la educación sobre el manejo sostenible del medio ambiente.

Me gustaría reencarnar en un león. Los leones son símbolos de protección, liderazgo y fortaleza. Trabajan en equipo para lograr sus objetivos, siempre protegiendo a los suyos con valentía y determinación. Estas cualidades son fundamentales tanto en mi vida profesional como personal, y es algo que trato de aplicar siempre en todo lo que hago.

Mi planta favorita es el tajibo. No solo por su belleza cuando florece, sino también por lo que representa para nuestra región. Es un símbolo de resistencia y resiliencia, cualidades que considero fundamentales en mi trabajo y vida diaria.

Me veo continuando mi labor en la protección del medio ambiente, posiblemente a un nivel aún más influyente, donde pueda inspirar a las nuevas generaciones a seguir este camino. También espero ver un cambio significativo en la conciencia y las acciones de la sociedad hacia un futuro más sostenible, y me enorgullecería haber contribuido a ese cambio. Además, me visualizo liderando una fundación dedicada a apoyar a nuestras diferentes áreas naturales protegidas de interés nacional, teniendo en cuenta la importancia que representan para nuestra población, tanto en la preservación y protección de nuestros ecosistemas, como en el respaldo a los guardaparques que protegen estas importantes áreas naturales.