Mark Margolis, estrella de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', muere a los 83 años

​Mark Margolis, quien interpretó al amenazador Héctor Salamanca en "Breaking Bad" y "Better Call Saul" , murió el jueves en el Hospital Mt. Sinaí en la ciudad de Nueva York. Su hijo, Morgan Margolis, anunció la noticia, informó este viernes Variety.

Regresó como Héctor "Tío" Salamanca durante cinco temporadas en la serie precuela dirigida por Bob Odenkirk "Better Call Saul", donde infundió una rica historia de fondo al personaje.

Nacida en 1939 en Filadelfia, Margolis se mudó a Nueva York a una edad temprana para dedicarse a la actuación. Con un interés temprano en el teatro, consiguió papeles en producciones como "Infidel Caesar" en Broadway. Continuaría apareciendo en más de 50 obras fuera de Broadway, incluidas "Uncle Sam" y "The Golem".

Su papel revelación fue en el clásico de la mafia "Scarface", de Brian De Palma, en el que Margolis interpretó al villano y guardaespaldas Alberto, también conocido como La Sombra. Margolis, colaboró por mucho tiempo con Darren Aronofsky, también apareció en "Noah", "Black Swan", "The Wrestler" y "Pi". Cuenta con más de 70 créditos cinematográficos a lo largo de cinco décadas.

Además de "Breaking Bad" y "Better Call Saul", Margolis tuvo papeles recurrentes en series de televisión como "The Equalizer", "Oz", "Kings" y "American Horror Story: Asylum", y fue estrella invitada en "Californication". "Gotham", "Crossing Jordan" y "The Affair".