Martin Scorsese asume nuevo rol como actor en "In the hands of Dante"

El cineasta Martin Scorsese se encuentra inmerso en un nuevo y ambicioso proyecto cinematográfico bajo el título "In the Hands of Dante". Scorsese se embarca en un rol diferente al que estamos acostumbrados a verlo: asumiendo el papel de un sabio anciano que acompaña al poeta Dante Alighieri en su travesía creativa para escribir su obra maestra, "La Divina Comedia".

Dante Alighieri retratado por Sandro Botticelli.

​

Dirigida por Julian Schnabel, reconocido por su habilidad para plasmar figuras históricas en la pantalla, la película cuenta con un elenco estelar compuesto por nombres de renombre en la industria del entretenimiento, incluyendo a Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler y Al Pacino.

La trama de "In the Hands of Dante" se desarrolla en torno al descubrimiento de un manuscrito original de "La Divina Comedia" en la biblioteca del Vaticano, que eventualmente cae en manos de un jefe de la mafia en la ciudad de Nueva York. Este hallazgo desencadena una serie de eventos que reflejan los intrincados viajes y desafíos que Dante enfrentó en su propia vida y obra.

Uno de los aspectos más fascinantes de la película es su narrativa alternante entre los siglos XIV y XXI, lo que permite al espectador sumergirse en diferentes épocas y contextos culturales, mientras sigue los pasos de los personajes principales.

"In the Hands of Dante" busca explorar temas universales como el amor, la redención y el significado de la existencia humana.

Además de su participación como actor principal, Martin Scorsese también se desempeña como productor ejecutivo del proyecto. La película se encuentra actualmente en etapa de postproducción y se espera que sea estrenada en el próximo festival de cine de Venecia, programado para realizarse entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre de 2024.

​