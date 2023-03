Martin Scorsese presentará en Cannes su próxima película, con DiCaprio y De Niro

El Festival de Cannes anunció el viernes la presentación de la nueva película del director estadounidense Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, en la 76ª edición del certamen, en mayo.



La película ha sido producida por Apple TV, y será proyectada el 20 de mayo.



Es el primer largometraje confirmado por la dirección del Festival (16 al 27 de mayo), que revelará la lista completa a mediados de abril.



A sus 80 años, Scorsese es una de las leyendas de Hollywood, junto a su actor fetiche, Robert de Niro.



Scorsese causó sensación en Cannes en 1976 con "Taxi Driver", que se alzó con la Palma de Oro. Diez años después repitió éxito (premio a la mejor dirección) con "After Hours" ("¡Jo, qué noche!").



"Martin Scorsese ha dedicado su vida al séptimo arte y el Festival de Cannes lo ha acompañado en numerosas ocasiones", destacó el comunicado.



El cineasta presidió el jurado en 1998.



"Killers of the Flower Moon" sitúa al espectador en el estado de Oklahoma en los años 1920, cuando se produjeron una serie de asesinatos en serie de indígenas.



Robert De Niro ha protagonizado varios éxitos de Scorsese como "Taxi Driver", "Toro Salvaje" o "Los infiltrados", así como Leonardo DiCaprio ("Shutter Island", "El lobo de Wall Street").



Todos ellos están invitados a la tradicional subida de la escalera de honor de La Croisette el 20 de mayo.



El jurado del 76º Festival de Cannes estará presidido por el director sueco Ruben Östlund, que ha ganado dos Palmas de Oro ("The Square" y "El triángulo de la tristeza" el año pasado).