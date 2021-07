Martina Cariddi, la actriz de Élite que muestra con orgullo sus axilas sin depilar

Escucha esta nota aquí

Hace unas semanas se estrenó la cuarta temporada de Élite, de Netlix, y, aunque en un principio se lamentó la salida de dos de sus protagonistas más queridas, Danna Paola y Ester Expósito, lo cierto es que las estrellas que debutaron en la serie pudieron cambiar el foco y volver a meterla entre las producciones más vistas de la plataforma en varios países del mundo, como Bolivia.

Sin 'spoilear', entre los actores que se estrenaron en el elenco, Martina Cariddi es una de las que más dio que hablar, interpretando a una alumna de Las Encinas rica, rebelde y atrevida, a la que le suma sus ideales feministas y 'body positive' que practica en la vida real.

Cariddi, de 20 años, tuvo pequeños papeles en las películas españolas El guardián invisible y Mientras dure la guerra, pero Élite fue su catapulta al estrellato.

En medio de detalles de su vida y su trabajo actoral, uno de los aspectos que generó más comentarios fueron las imágenes promocionales de la serie y luego sus escenas en las que Martina aparece mostrando el vello de las axilas. Y sí, no es un papel, y ella lo comparte en sus redes sociales, donde sus seguidores abren el debate sobre su imagen en cada publicación.

Sin embargo, ella dejó claro en varias entrevistas que no hace caso de las críticas y que se siente feliz de demostrar a otras mujeres otra opción de imagen.

"A los 12 años me depilaba con cera y lo odiaba, sufría mucho. Un par de años después, cuando empecé a interesarme por el movimiento feminista y a leer sobre el tema, a ir a debates o incluso a charlar con gente, me di cuenta de que simplemente lo hacía por ese estándar social que marca que las mujeres no pueden tener vello ni en el cuerpo ni en la cara. También me daba miedo lo que pudieran decirme. Pero si me miro al espejo me veo igual de guapa, así que si yo me gusto tal y como soy, lo que opinen los demás me debería dar igual", dijo a la revista Cosmopolitan hace unas semanas.



Y es que en Instagram, donde Martina tiene 2,2 millones de seguidores, es usual leer comentarios agresivos y emoticones de tijeras y rasuradas en medio de otras expresiones de admiración por su autenticidad.

"Mencía es una mujer que no se depila. Yo no me depilo y me encantaría que la gente viera que esto existe, se puede y es posible" dijo la actriz al medio español Ser.

Aunque también reveló a Cosmopolitan que pensó y estuvo dispuesta a rasurarse para "aparecer en la televisión", también contó que planteó a la producción de Élite mostrar su cuerpo como es, y, para su sorpresa, la dejó y así lo hizo y lo seguirá haciendo, especialmente en sus redes, su terreno.

"A pesar de que en las redes sociales nada es lo que parece y todo es una farsa, en mi cuenta quiero ser yo: una mujer real que es libre de hacer lo que quiere con su imagen y con su cuerpo. Es algo que necesita más visibilidad", resaltó.