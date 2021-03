"Maté a mi mamá. Salí a la playa, volví a casa, la besé y la contagié", el fuerte mensaje de Xuxa contra el coronavirus

Escucha esta nota aquí

Brasil se convirtió en el segundo país más afectado por el coronavirus, con más de 310.000 muertes por la enfermedad desde la llegada del virus a su territorio. Ante esta situación, la cantante Xuxa compartió en Instagram un desgarrador testimonio para concientizar sobre la gravedad de la situación sanitaria.

"Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel, y yo salí a encontrarme con amigas en la playa, después volví a casa, estaba mi mamá a la que abracé y besé, ahí fue que ella se contagió de Covid-19. Yo maté a mi mamá", inicia el mensaje de la 'reina de los bajitos' que mira a la cámara y habla de forma pausada en portugués, su lengua natal.

Aunque la artista de 58 años aclaró que no se trata de una historia propia, dijo que sí es la de muchos hogares alrededor del mundo.

"Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres son ficticios, pero esto ocurre todos los días, a todas horas. La gente no es un número, tenemos nombres. Quédate en casa, usa barbijo y alcohol en gel", finaliza el mensaje que ha provocado más de 1,4 millones de reacciones.



"Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concientizar a la población para que se tome este momento en serio. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna. Ayudemos a los profesionales sanitarios", escribió junto al clip la exconductora del prograa de televisión El show de Xuxa.