Meg Ryan vuelve a protagonizar una comedia romántica después de 13 años

Escucha esta nota aquí

La reina de las comedias románticas de los 80 vuelve al cine después de 14 años. La actriz Meg Ryan se reencontrará con el público y con el género en el que reinó por casi tres décadas en la película What happens later, que se estrenará en cines en 2023 y en la que es protagonista y directora.

En esta oportunidad, su compañero de fórmula será su colega David Duchovny, famoso por interpretar al agente Fox Mulder en la serie de televisión Los expedientes secretos X y en numerosas producciones de cine y TV y otro al que dará gusto volver a ver.





Ryan, de 60 años, y Duchovny, de 61, representarán a Willa y Bill, unos exnovios que se reencuentran, varados en un aeropuerto, después de varias décadas de haberse separado.



De acuerdo a sitios especializados de Hollywood, la película tendrá una "aproximación evolucionada y nostálgica" del género de comedia romántica que hizo célebre internacionalmente a Ryan.

"Willa sigue siendo el espíritu obstinado e independiente que alguna vez fue, libre de ataduras. Bill, recientemente separado, está reevaluando su vida y sus relaciones con su esposa e hija", dice la sinopsis oficial del filme.

"Lo que cada uno quiere es llegar a casa, pero en el transcurso de la noche se encuentran primero unidos muy a su pesar, y obligados a revisitar su pasado, pensando en lo que podrían haber sido y lo que bien podrían ser de nuevo", añade.



Ryan se ganó su reinado y el título de 'novia de América' con películas como Cuando Harry conoció a Sally (1989), Sintonía de amor (1993) o Tienes un e-mail (1998).







Desde 1981, su debut en Ricas y famosas, la rubia participó en más de 40 películas y obtuvo premios y nominaciones a los Globos de Oro y al Premio del Sindicato de Actores.

De esta forma, Ryan termina con su retiro autoimpuesto desde la última vez que se la vio en la pantalla grande en The Women (2008).