Megumi Bowles debuta como solista con Ya no te quiero

En 2014, un grupo de jóvenes uruguayos desenterró la cumbia, la fusionó con pop y con su nueva propuesta se convirtió en un fenómeno musical. La onda expansiva de la bomba llamada Rombai se extendió por todo el continente y alcanzó Bolivia.

Un día, una sensual morena apareció en el escenario junto

al uruguayo ‘Fer’ Vázquez y la colombiana Valeria Henríquez.

Era Megumi Bowles, la nueva integrante de la banda y una boliviana que había llegado dispuesta a conquistar el mundo.

Tras dos años junto a la agrupación, con hits como Me voy y 2 pa’ 2 sonando en varios países, la cantante nacida en Riberalta decidió que había llegado el momento de volar sola. El proceso demoró, pero el viernes Megumi volvió a las plataformas digitales con Ya no te quiero, su primera canción como solista y también el relanzamiento de su carrera.

Desde Seattle (Estados Unidos), donde se estableció junto a su familia tras vencer al Covid-19, conversó con EL DEBER y contó que está “lista para salir al estrellato”.

No se escapa del destino



Aunque nació en Riberalta, la mayor parte de su vida transcurrió en Santa Cruz de la Sierra. “Mi infancia fue hermosa, vivía en el condominio Centurias. Desde las 7 de la mañana estábamos con mi hermana en la piscina”,

escarba entre sus recuerdos.

También comparte que fue su padre, que murió hace 14 años, víctima de la delincuencia, quien la retó a interpretar la canción Vivo por ella, de Andrea Bocelli, mientras él tocaba la guitarra. Al escuchar las notas que podía alcanzar su hija lo sentenció: “‘Megu’ va a cantar”.

Y así fue, desde entonces ella no paró de hacerlo, aunque siempre en la intimidad de las reuniones familiares o de amigos. Todavía no era el momento.

El descubrimiento



En 2013, se mudó a Estados Unidos porque su madre se casó con un norteamericano “maraviloso, que la ama y apoya como a su hija”. Allá, en el país de los reality shows estaba la gran oportunidad que aguardaba por Megumi: La Banda.





“Ufff... La Banda fue el inicio de mi carrera. Fue un lugar maravilloso donde aprendí mucho en manos de los mejores coachs”, expresa sobre la experiencia de actuar y aprender de las estrellas Laura Pausini, Wisin y Mario Domm. Aunque no ganó la competencia, era la puerta que luego la llevaría a Rombai.



Recibió propuestas para unirse a distintas agrupaciones o cantar sola, pero vio a los cumbieros como “una linda oportunidad”, audicionó y se quedó con ellos.





Fue como que se hubiera levantado un interruptor que decía “diva”. En el escenario Megumi destilaba experiencia, seguridad y, sobre todo, sensualidad. Sin embargo, no se identifica con la palabra sexy.

“Siempre he sido una mujer segura de mí misma, empoderada, enfocada y disciplinada”, aclara.





En un abrir y cerrar de ojos pasaron los dos años en los que conoció “muchas personas de la industria, gente muy linda, fans, culturas, comidas” y en los que se hizo “conocida, no famosa”.

Pero a finales de 2019, ‘Fer’ Vázquez y Megumi anunciaron la disolución de Rombai por la motivación de emprender nuevos desafíos. “Megu tiene todo. Tiene mucho talento, brillo, experiencia en la tarima y ese ángel que los artistas deben tener”, se despidió su colega en ese entonces.

Ya no te quiero

La pandemia atrasó sus planes, pero sirvió para componer y buscar su propio estilo. Lo que encontró se refleja en Ya no te quiero, un trap lento en el que la boliviana explota sus cualidades vocales.





Según sus planes, para fin de año estará el disco y, cuando pase la pandemia, comenzará a programar conciertos y giras.

Obviamente, Bolivia será una de sus primeras paradas porque

lleva tiempo sin cantar aquí. En febrero visitó Santa Cruz, pero se lastimó las cuerdas vocales y tuvo que pasar 15 días en silencio.

“En algunos lugares en donde estaban cantando al vivo me reconocieron y me invitaron a acompañarlos, pero no pude hacerlo por el tratamiento, aprovecho para aclarar que fue por salud”, comenta.

Mientras tanto, espera que los bolivianos disfruten del nuevo tema y aprendan con él “a no dejar de soñar y luchar de la mano de Dios”.