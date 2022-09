Metallica, Mariah Carey y Biden juntos contra la pobreza y el cambio climático

La organización reparte boletos entre los fanáticos a cambio de su compromiso para impulsar acciones contra los mencionados flagelos, como hacer campaña en las redes sociales y presionar a sus representantes electos para que alienten la ayuda exterior. "Estamos inspirados y agradecidos por todo el trabajo que han hecho y queremos que sepan que su lucha es nuestra lucha", dijo la primera dama estadounidense Jill Biden, que apareció en el video junto a su esposo. El presidente Biden, junto con los líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, quienes acudieron en persona, destacaron la aprobación de un nuevo paquete legislativo sobre el clima, la normativa de mayor alcance votada en Estados Unidos para impulsar la energía limpia. Pero la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, advirtió que la acción contra el cambio climático no llega lo suficientemente rápido a islas como la suya. "Sí, amigos míos, se nos acaba el tiempo", dijo.

La leyenda del thrash metal Metallica enloquecó a la multitud con ocho canciones, incluida una versión de "Nothing Else Matters" con la vocalista Mickey Guyton, una de las mujeres negras más destacadas de la música country.

Los invitados buscaron crear conciencia sobre una variedad de temas, incluidos los derechos de las mujeres, especialmente a la luz de las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral, que hace cumplir los códigos de vestimenta para las mujeres en la república islámica.



"He visto a mis hermanas obligadas a huir del abuso, la opresión y el femicidio en todo el mundo, mujeres como Mahsa Jina Amini", dijo Anuscheh Amir-Khalili, de ascendencia iraní y defensora de refugiados en Berlín.

"Debemos hablar por las mujeres oprimidas. Estoy aquí por ellas", aseguró a la multitud.



Desde el escenario, la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó: "Tenemos que cuidar a nuestras niñas y nuestras mujeres. Se lo merecen".