Metallica pierde millonaria demanda por cancelaciones durante la pandemia

Los intérpretes de "...And Justice for All" argumentaban que la suspensión de sus conciertos en Argentina, Brasil y Chile -parte de su gira latinoamericana en el primer semestre de 2020- podría haberse debido a otros factores más allá del virus.

"Para parafrasear a Taylor Swift", dijo Stratton en su particular fallo que citó la letra de "All Too Well", de la cantante estadounidense: "'Estábamos allí. Lo recordamos muy bien'. No había vacunas contra el covid-19 en marzo de 2020 ni medicinas para tratarlo".