Mi bebito fiu fiu, la canción viral inspirada en la supuesta infidelidad de un expresidente peruano

Quién no ha escuchado el famoso audio de TikTok Mi bebito fiu fiu, una adaptación de 'Thank you' de Dido y también popularizada por 'Stan' de Eminem, pero cuya letra tiene una inspiración muy particular.

Y es que la letra habla sobre un supuesto amorío entre el expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) y la política y poeta Zully Pinchi, que fue revelado en mayo por un programa televisivo internacional.



En unas supuestas conversaciones de WhatsApp entre ambos personajes, filtradas a los medios de comunicación, Pinchi le escribe a Vizcarra: “eres mi bebito... eres mi rey”; a lo que el expresidente le envía una selfie, y ella reacciona con la frase: “fiu fiu”. De ahí el título del tema.



Los peruanos Tito Silva Music y Tefi C son los autores de canción que se viralizó a tal grado que hasta Bad Bunny la usó en un directo y que Luisito Comunica grabó un video para explicarla.

No es la primera vez que Silva, músico y productor de 30 años, usa escenas de la política peruana para parodiar a los líderes de su país, pero sí se trata de su primer hit mundial.



Vizcarra de 59 años, casado y padre de cuatro hijos, ha negado cualquier infidelidad. “Para mí lo más importante es mi familia, que formé con mi esposa a quien amo y con quien quiero vivir hasta el último de mis días”, dijo recientemente y la frase también se reproduce en la canción.



Por su parte, Pinchi, de 44 años, también negó tal amorío. No obstante, indicó que algunas frases de la canción viral, como “caramelo de chocolate” o “pionono de vitrina” son parte de un poema que publicó en 2014 llamado Las noches que te soñé.