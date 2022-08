"Mi peso, la depresión y el vitiligo hicieron que me vaya apagando"

¿Quién es Guadalupe? Soy un milagro de Dios, que vine al mundo con un propósito. Gracias a la fe de mis padres y de mi familia, mi madre quedó embarazada después de 10 años de intentos, y así nacimos los trillizos Milagros, Josué y Guadalupe. ¿Cómo te animaste a incursionar en TikTok? Empezó como un juego durante la pandemia. Un día que estaba aburrida en casa, decidí mostrar mi cambio físico y a la gente le gustó mi historia. Entonces seguí compartiendo información y animando a otros, y el crecimiento en las redes fue imparable. ¿Por qué decidiste operarte? Desde chica, además de la fe, mis padres me enseñaron sobre la belleza interior, el lado humano de las personas y la empatía que hay que tener con los demás. Sin embargo, los kilos extras que se fueron sumando a mi cuerpo desde que salí bachiller, aumentaron por el estrés que me generó el cambio de carrera universitaria, el encierro y la depresión. También apareció el vitiligo, que me hacía sentir diferente, entonces, empecé a ponerme barreras y a dejar de ser yo misma, fue como si me apagara. La comida era mi refugio, pero a la larga me ocasionó más problemas, como hígado graso y presión alta, me sobrepasé. ¿Cuándo tomaste la decisión de hacerlo? Tuve como inspiración una prima que se operó y que me hizo notar que necesitaba una ayudita para recuperar mi salud y salir del hueco al que yo misma entré. Y gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, después de un largo debate de que lo estético no es lo importante, acordamos que lo haríamos unidos y viajé a Colombia. Este proceso demanda mucha fuerza de voluntad. ¿Qué más implica? La clave para que una cirugía bariátrica funcione es cambiar de chip y tu mente, lograr que comer sano se vuelva un estilo de vida. ¿Has recibido más apoyo o 'hate' en las redes sociales? De todo. Eso es lo bonito de esto, te enseña a aceptar las críticas y a hacerte más fuerte.

Tu cambio de imagen y tu incursión en las redes dieron un vuelco a tu vida...

Sí, ahora tengo más invitaciones a eventos sociales y más amistades. Disfruto de asistir a cada actividad, era algo que antes no solía hacer. Hasta recibí una oferta para trabajar en la Expocruz, pero aún no

sé si lo haré.

¿Recibiste bullying por tu peso?

No sé, uno cree que el mundo está en su contra y que por donde pasás dicen ‘qué gorda que está’. Ahora creo que algunas personas son susceptibles porque no se sienten bien con ellas mismas. Claro, aunque también hay gente criticona que se mete a opinar sobre los cuerpos ajenos.

Y, ¿cómo lidiabas con esas personas criticonas?

Siempre fui extrovertida, pero llegó a afectarme. Cuando alcancé mi máximo peso me encerraba y no quería ver gente ni salir porque la ropa

no me quedaba.

¿Qué mensajes querés darle a tus seguidores?

Que trabajen en su amor propio, pero si ven que algo físico les afecta en otras áreas, pueden ayudarse. Además, la angustia al ser diferente no es

mala, pero todos somos únicos a nuestra manera.