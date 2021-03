Michael Douglas revela que está perdiendo la memoria a corto plazo

Escucha esta nota aquí

A los 76 años, el actor Michael Douglas no piensa en un retiro cercano, a pesar de que los años han comenzado a pasarle factura. Así lo reveló recientemente en una entrevista que concedió a la revista estadounidense ARRP, en la que declaró que su memoria a corto plazo comenzó a fallar.

"Durante este período de Covid-19, he pasado mucho más tiempo en el sofá y me ha sorprendido como se ha reducido mi energía. Mi memoria a largo plazo está bien, pero mi memoria a corto plazo no", expresó el intérprete, que confesó que en primera instancia culpó a los excesos de su pasado.

"Solía culpar a la marihuana. Tengo algunos amigos que llevan fumando tanto tiempo como yo y tienen memorias fabulosas, así que no creo que ese sea el problema. Lo estoy investigando", señaló.



A pesar de estos inconvenientes, el ganador de dos premios Óscar y cuatro Globos de Oro no piensa en un retiro.

"El trabajo te mantiene en marcha, te mantiene alerta. Por supuesto, hoy en día, cuando miro alrededor en el set, soy el más viejo. Pero me encanta todo el proceso. No nos dedicamos a la neurocirugía; somos del mundo del espectáculo. Un límite que sí establezco es que no trabajo con tontos. No tengo tiempo para eso", agregó.

Actualmente, el actor de filmes como Atracción fatal, Bajos instintos y Wall Street, protagoniza la serie de Netflix El método Kominsky.