Michael J. Fox sorprende al público con su aparición en los premios BAFTA

Al presentar el premio, Fox bromeó diciendo que era "un honor estar aquí en representación de los actores que no pueden recordar sus líneas". También habló sobre su experiencia con la enfermedad de Parkinson y cómo lo ha motivado a seguir adelante.

"He aprendido mucho en los últimos 30 años", dijo Fox. "He aprendido que la vida es corta y que hay que aprovecharla al máximo. También he aprendido que hay personas que te quieren y te apoyan, pase lo que pase".