Michael Keaton revela: “Beetlejuice me permitió explorar mi creatividad”

Michael Keaton, quien interpretó una amplia variedad de personajes a lo largo de su carrera, compartió en una entrevista que regresar al inframundo de Beetlejuice fue un viaje que comenzó con revivir el origen del personaje. “Me aseguré de ver la película original antes de comenzar a trabajar en la secuela. No sé cómo lo hubiera hecho si no lo hubiera visto de nuevo. Pero luego, una vez que comenzamos, simplemente clickeé de vuelta, y estábamos ahí de regreso”, comentó el actor a The Sun.