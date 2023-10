Mick Jagger decide que sus hijos no heredarán su fortuna

En medio de la preparación del lanzamiento de un nuevo álbum con los Rolling Stones, el veterano músico fue cuestionado acerca de su herencia en una entrevista con The Wall Street Journal.

Aseguró que, si algún día vendiera su parte de los derechos de explotación del catálogo de canciones de los Rolling Stones, el dinero que gane no será una herencia para sus hijos, sino que lo destinará a la caridad.

“ Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir” , aseguró el intérprete de ‘Satisfaction’, argumentando que donar dinero a organizaciones benéficas “podría hacer algún bien en el mundo”.

Pese a estas declaraciones, la hija de Sir Mick, la modelo Georgia May, modelo de éxito, no se dejó ver preocupada en público, mientras se divertía en la Semana de la Moda de París con su madre y ex pareja de Jagger, Jerry Hall.