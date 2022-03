Mila Kunis y Ashton Kutcher recaudan $us 15 millones para ayudar a Ucrania

Escucha esta nota aquí

La bella actriz Mila Kunis (38) nació en Ucrania y, aunque vive y triunfa en Estados Unidos desde hace varios años, tras que empezó la invasión de su país se puso manos a la obra para ayudar a sus coterráneos.

"Mientras somos testigos de la valentía de los ucranianos, también vemos la carga inimaginable de aquellos que han elegido la seguridad. Innumerables cantidades de personas han dejado atrás todo lo que conocen y aman para buscar refugio. Con nada más que lo que podían cargar, estos refugiados ucranianos necesitan vivienda y suministros de inmediato", dice parte del mensaje de Kunis en la cuenta de GoFoundMe, que abrió hace dos días junto a su esposo, el también famoso actor Ashton Kutcher (44).



Mila y Ashton explican juntos en un video que los fondos se usarán para brindar ayuda humanitaria y de refugiados a los ucranianos afectados por la invasión de Rusia.

"El desafío principal en este momento es la logística. Necesitamos conseguir vivienda y llevar suministros y recursos al área. Y nunca he estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana", dice Kutcher en el video.



La pareja empezó la recaudación donando $us 3 millones propios y la respuesta de sus seguidores ha sido sorprendente.

Hasta el momento más de 37 mil personas hicieron su aporte y esta ya suma $us 15,9 millones de los 30 que se han propuesto conseguir. Desde ayudas de $us 5 hasta las más altas de $us 150 han hecho posible este importante acto.

De acuerdo con el matrimonio, el fondo beneficiará a Flexport, organización que envía suministros de socorro a sitios de refugiados en Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia, y Airbnb, que proporciona alojamiento gratuito a corto plazo a los refugiados que huyen de Ucrania.