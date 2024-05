Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en secreto

La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel en la serie "Stranger Things", se casó el pasado fin de semana con Jake Bongiovi, hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi, en una ceremonia privada. La información fue revelada por el diario británico The Sun.



Millie y Jake celebraron una discreta ceremonia civil rodeados de sus familias. Jon Bon Jovi, junto a su esposa Dorothea Bongiovi, estuvo presente, al igual que los padres de Millie Bobby Brown.



En declaraciones durante su aparición en el programa "The One Show" de la BBC, Jon Bon Jovi expresó su entusiasmo por la boda de su hijo. "Son geniales", dijo Bon Jovi. "Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy pequeña, la novia estaba preciosa y Jake está muy feliz. Es verdad", compartió.



Se ha informado que la joven pareja planea realizar una ceremonia más grande a finales de este año, según The Sun.



Después de la boda, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi fueron vistos de compras en los Hamptons. Fotografías publicadas por la revista People mostraban a la pareja felizmente conduciendo un Ford convertible con la capota levantada. Días después, fueron vistos vestidos de manera informal y luciendo sus anillos de boda.



Millie Bobby Brown había expresado previamente su deseo de mantener en privado los detalles de su boda. En una entrevista de 2023 con WWD, mencionó: “Creo que probablemente corra las cortinas, simplemente porque hay un número limitado de momentos en la vida que solo suceden una vez. Y tener las opiniones y los ojos de todos mirando eso simplemente me parece antinatural".



La actriz anunció su compromiso con Jake Bongiovi en abril de 2023, compartiendo una foto en Instagram en la que lucía un anillo de diamantes. La publicación estaba acompañada por la letra de "Lover" de Taylor Swift y el mensaje: "Te he amado tres veranos, cariño, los quiero todos".