Mirabel, de la película Encanto, lleva la voz de actriz de raíces bolivianas

Encanto era una de las protagonistas de la noche, llegó como la favorita de la categoría mejor película animada y dos de sus canciones eran parte las actuaciones de la gala más esperada del cine.

Mirabel, el personaje principal en la versión original, lleva la voz de Stephanie Beatriz, actriz nacida en Argentina, de madre boliviana y padre colombiano que el domingo celebró con orgullo sus raíces y el premio Óscar para el equipo que trabajó en la producción de Disney y en el se encuentran los artistas Maluma y Wilmer Valderrama.

Emocionada por pisar por primera vez la alfombra roja más famosa del planeta, Stephanie Beatriz Bischoff Alvizuri, su nombre completo, reveló frente a los micrófonos sus orígenes.

"Soy inmigrante. Nací en Neuquén, mi madre es de Bolivia y mi padre de Barranquilla. Estuvieron en la Argentina por trabajo. Cuando era bebé se mudaban de un lugar a otro. Cuando tenía dos años llegamos a los Estados Unidos", dijo a la cadena internacional TNT.







Poco antes, entrevistada por la actriz Laverne Cox (Sophia Burset, en Orange is the new black) para el canal E! manifestaba su emoción de encontrarse con colegas que representaban a "todos los que disfrutan el cine", como "gente de color, personas queer".

Y es que Stephanie Beatriz, que ya lleva buen camino en el cine y TV, reveló en entrevistas pasadas que es bisexual y activa defensora de los derechos de la comunidad LGBTQIA.

Su carrera empezó con pequeños papeles en las series Modern Family, Bojack Horseman y One day at a time hasta su salto a la fama con Brooklyn Nine-Nine, teleserie policial disponible en Netflix para Bolivia.







Encanto, película inspirada en la cultura colombiana, cuenta la historia de Mirabel, la única integrante de la familia Madrigal que no tiene poderes mágicos y también la única que puede salvar a su extraordinaria familia.