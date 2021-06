Miranda McKeon, actriz de Anne with an E, revela que lucha contra el cáncer de mama

Escucha esta nota aquí

La actriz estadounidense Miranda McKeon, famosa en los últimos meses por interpretar el papel de Jose Pye en la serie Anne with an E de Netflix, fue diagnosticada con cáncer de mama a los 19 años. La jovencita dio la noticia a sus 905 mil seguidores de Instagram, con un esperanzador mensaje.

"¡El rosa es mi nuevo color! Con gran tristeza, pero también esperanza, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy muy especial, ¡pero lo sabíamos! En estas diapositivas he compartido información sobre cómo han sido mis últimos 4 días, porqué he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos", inició junto a una fotografía en un consultorio médico.





En una carta de cuatro páginas, escrita con su puño y letra, dijo que quiso demostrar que todos pueden hacer cosas difíciles, como ella, que lidiará con esta enfermedad. También detalló que, como parte del tratamiento, realizará sesiones de quimioterapia y radioterapia, y tendrá una cirugía que dependerá de la evolución de su salud. Miranda y pidió apoyo para enfrentar lo que se viene.

Colegas de Anne with an E se manifestaron de inmediato en el post de Miranda, expresando su apoyo y buenos deseos.

"Deseando que estés bien Miranda. Eres valiente y elegante", comentó Dalmar Abuzeid sobre la foto en la que lleva una bata rosada.

"Una cosa que no me sorprende al leer esta publicación aterradora, es tu sabio y hermoso punto de vista y tu decisión de compartir tu diagnóstico y viaje para ayudar a otros. De hecho, eres una en un millón", le escribió

Moira Walley-Beckett, creadora de la serie que tiene tres temporadas en Netflix.