Miss Altiplano renuncia a su corona; denuncia cobros irregulares y discriminación en el Miss Oruro

“Después de toda la preparación, tanto física como intelectual, que tuve con la ilusión de poder representar a mi querida ciudad como se debe, digna y honestamente, lamentablemente he visto que los rumores eran ciertos ”, posteó la joven.

“Muy aparte de esto una de los jurados se acercó a decirme que podía haber ganado , pero no lo hice por mi estatura, lo cual me parece un acto de discriminación”, siguió el posteo.

Eso no fue todo lo que escribió, ya que afirma que ahora debe pagar para ir al Miss Bolivia.

"Podría hacerlo porque tengo los recursos, pero no me parece justo, yo estaba muy ilusionada por representar a mi departamento, pero no seré parte de esta farsa, renuncio al título públicamente".