Miss Bolivia 2022: "Es importante que el mundo sepa lo que pasa en el país; necesitamos que nos apoyen"

¿Cómo ha sido la experiencia del Miss Universo? Es una experiencia maravillosa, representar a todo un país es un gran honor. Estoy viviendo uno de los momentos más memorables de mi vida; me encuentro muy agradecida con Dios por la oportunidad y, por supuesto, con Promociones Gloria por apoyarme en todo.

¿Cuáles son tus armas más poderosas para pelear por la corona? Más que armas para ganar, estoy siendo yo misma, dando lo mejor de mí. Estoy enfocada en realizar una representación con propósito. He aprendido bastante hasta el momento, cada día es de crecimiento y evolución. Estoy dando todo lo que llevo en el corazón, seré siempre auténtica.

¿Qué cambió de la Camila del Miss Grand a la del Miss Universo?

Definitivamente he mejorado y seguiré trabajando en mí. Hoy me siento más segura de lo que hago, mis clases me han ayudado mucho a ser mejor y esto es gracias al gran equipo que tengo por detrás. Promociones Gloria armó un equipo de personas increíbles, con profesores de pasarela y de maquillaje, médicos sicólogos y dermatólogos, entrenadores y hasta diseñadores.

Han sido solo tres semanas de preparación, pero puedo decir que todos dimos lo mejor para el Miss Universo.