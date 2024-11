Miss Chile cuenta de su relación con William Levy y cómo la conquistó

"Ellos se conocen desde hace tres años", dijo una fuente. "Los dos están ilusionados, pero ambos se niegan a ponerle el título de 'novios', están en una fase inicial", añadió la fuente. William no le fue infiel a su ex Elizabeth Gutiérrez con Emilia, pues según, su relación empezó tras la ruptura con la madre de sus hijos.

"Ahora que él no está con Elizabeth ni con nadie, William sí que siente ilusión por conocerla a ella", dijo sobre Emilia, de 25 años. Los coquetos mensajes de ambos hicieron sonar las alarmas de un romance. "No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer", dijo ella.