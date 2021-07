Miss Chile se quita la ropa y deja poco a la imaginación

Escucha esta nota aquí

Dueña de un par de ojos azules que seducen, de unos labios carnosos y de una escultural figura, la aún reinante Miss Chile, Daniela Nicolás causa furor en la redes sociales de su país y de varios de Latinoamérica. Y es que se quitó la ropa para protagonizar una sesión fotográfica para una revista, dejando poco a la imaginación.

En poco más de una hora su cuenta de Instagram recibió 600 mil me gusta, por lo que la bella rubia estaba muy contenta, porque ello significa que a la gente le gustó, comentó.





Daniela, que pronto cumplirá 29 años, cuidó personalmente los detalles de la producción, desde la iluminación, los ángulos y que el momento de la sesión queden en el estudio solamente las personas indispensables.





"También acepté hacer estas fotos porque esta soy yo sin grande parafernalia, simplemente yo. En este último tiempo he aprendido a no aparentar nada, sin miedo al qué dirán y a las críticas, comentó la chilena.



Dice que las fotos son bonitas, en blanco y negro, limpias y que no son morbosas. Se quería algo elegante y se lo consiguió. "Sé que a todos no les gustará, que me criticarán, que dirán como una Miss Chile va hacer eso. Pero es un trabajo con mucha clase", expresó.





Nicolás participó en el pasado concurso de Miss Universo, donde a pesar de ser considerada por los misólogos como una las favoritas, no logró clasificarse a la semifinal. En varias oportunidades dijo que una de sus preferidas era la Miss Bolivia, Lenka Nemer, con quien entabló amistad y han prometido visitarse en sus respectivos países. Comentó que le gustaría conocer el salar de Uyuni, porque le comentaron que era un sitio espectacular.