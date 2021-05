Miss Myanmar teme volver a su país

Escucha esta nota aquí

La representante de Myanmar, Thuzar Wint Lwin, llegó al Miss Universo con la intención de denunciar ante el mundo la represión de la junta militar que tomó el poder en su país el 1 de febrero, a través de un golpe de Estado.



La modelo, de 22 años, realizó diversas publicaciones denunciando a los militares, pero el momento más fuerte de su lucha fue durante su presentación en traje típico, cuando desfiló con un atuendo de la etnia Chin y un cartel que decía "Recen por Myanmar". Thuzar obtuvo el premio al mejor traje típico, pero, según diversos medios, corre el riesgo de ser detenida al volver a su país por esta acción.

El viernes, Wint habló con el periódico estadounidense The New York Times y dijo que no sabía que haría después del Miss Universo, pues no era seguro regresar a Myanmar después de hablar en contra del régimen.

"Los soldados patrullan la ciudad todos los días y, a veces, colocan barricadas para acosar a las personas que pasan. En algunos casos, disparan sin dudarlo. Tenemos miedo de nuestros propios soldados. Siempre que vemos uno, todo lo que sentimos es ira y miedo", expresó.



También contó que todas las noches, en la televisión, el ejército anuncia nuevas órdenes de arresto de personas que criticaron al régimen.



Incluso, relató que antes de partir a Estados Unidos, revisó si su nombre aparecía en las listas de buscados de los militares. Y es que ella repartió botellas de agua a los manifestantes en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar, y donó sus ahorros a familias cuyos seres queridos fueron asesinados.

"Tuve que pasar por inmigración y estaba tan asustada", dijo en una entrevista desde Florida.



De acuerdo con el grupo de monitoreo de la Asociación de Prisioneros Políticos, cuyas cifras son empleadas por la ONU, los enfrentamientos en Myanmar han provocado la muerte de unas 781 personas desde el inicio del golpe, entre ellos 52 niños, y la detención de 3.843 ciudadanos, recoge el canal de TV France 24.



Hasta el momento, la Miss Myanmar no se ha pronunciado sobre el tema, solamente agradeció el apoyo a su participación.