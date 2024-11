Miss Panamá amenaza al Miss Universo y afirma que no está dispuesta a quedarse callada

Mientras la organización prefirió no dar a conocer el porqué de esta decisión en su comunicado, la modelo sí dio más explicaciones de su retirada.

"Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito que ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales; lamentablemente, confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias" , expresó.

"Me mantengo en mi posición de exigir a la organización de Miss Universo Internacional copia de mi destitución formal y las sanciones aplicadas. No soy la primera Miss Universo destituida por exponer los derechos que me fueron vulnerados y la extorsión a la que fuimos sometidos por organismos nacionales e internacionales", leyó .