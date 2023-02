Miss Potosí 2023: "Una mujer que ejerce la maternidad en solitario merece todo el respeto del mundo"

La potosina Lissette Ondarza (24) cambió la historia de los concursos de belleza en Bolivia, al convertirse en la primera mamá en ganar una corona departamental y aspirar a la nacional.

Madre de un niño de tres años, creía no tener chance de ingresar a los reinados, pero las nuevas reglas impulsadas por la organización del Miss Universo, que ahora permite candidatas casadas, divorciadas, mamás​ y hasta embarazadas, replicaron en el país e hicieron posible su aspiración.

Sicóloga de profesión, se animó a representar a Tupiza en el Miss Potosí y venció; ahora tiene en la mira el Miss Bolivia. Llegar hasta aquí, ya lo considera un logro.

¿Cómo te animaste a participar en el Miss Potosí?

Me invitaron por primera vez cuando tenía 18 años, pero no me sentía lista para representar a mi municipio como se merecía. Años después me convertí en madre y vi alejado mi sueño de ser reina de belleza. Sin embargo, a mediados de 2022, la organizadora del Miss Potosí me llamó para informarme que ahora las madres pueden participar del Miss Universo e invitarme al concurso departamental, y no la pensé dos veces.

¿Pensaste en algún momento que ibas a ganar?

Si bien me preparé para convertirme en Miss Potosí, tenía plena consciencia de estar compitiendo con mujeres hermosas y con una preparación más larga. Aún así no me desanimé e hice el mejor papel posible, y esa fue la fórmula para hacer realidad uno de mis más grandes sueños.

Ahora, ¿creés que estás lista para un Miss Bolivia?

Estoy lista, pero dispuesta a seguir aprendiendo, fortalecer mis capacidades y pulir mis debilidades para hacer un papel impecable y así regalarle la máxima corona a mi departamento.

¿Cómo será tu preparación?

Dedico cuatro horas diarias a ejercitarme en la pasarela, gimnasio, oratoria e inglés. Quiero llegar al Miss Bolivia con una belleza integral, con la preparación en cada área y la mentalidad de ganadora.

Estos últimos años, Potosí se ha desatacado en los certámenes de belleza, ¿Lissette también dejará huella?

Gracias a las participaciones de mis antecesoras, Tupiza y Potosí estuvieron entre las finalistas de un certamen internacional, así que espero llenar esos zapatos y desempeñarme con esa inspiración para ganar la corona principal y, posteriormente, representar a una Bolivia diversa, bella y culta.





¿Cómo vas a combinar tus actividades de mamá y de miss?



Todo es cuestión de organización y disciplina, ser una reina de belleza es como cualquier trabajo que requiera constancia y compromiso, no dejaré de lado mis actividades cotidianas y mucho menos la maternidad.

Seguiré dando tiempo de calidad a mi hijo, así como lo hago desde que nació, estudiando y trabajando para sustentarnos económicamente. La maternidad no es una limitante, es más bien una motivación e inspiración para luchar por tus sueños. Una madre no tiene porqué dejar de soñar.

¿Cómo te cambió ser mamá?

Una vez que me convertí en madre, cambió mi perspectiva de la vida y descubrí el amor incondicional e infinito que puede nacer en el corazón de una mujer. También aprendí que el instinto te da más respuestas que un libro mismo.

Desde entonces se me señaló por decisiones que tomé con respecto a mi maternidad, como dar lactancia exclusiva hasta los seis meses, trabajar y estudiar, no casarme, entre otras cosas. Pero, como buena rebelden hice caso omiso y me centré en darle a mi hijo todo el amor posible.

¿Quién te ayuda en la crianza de tu niño?

Su papá ejerce su paternidad completamente, ambos somos responsables de la crianza de nuestro hijo, como debe ser. El término ‘ayuda’ suena chocante porque no es una ayuda, es una responsabilidad que tienen ambos padres. Afortunadamente, los dos contamos con la colaboración de nuestras mamás (ambas madres solteras y ejemplos de vida), que nos dan una mano cuando es posible; sin embargo, la mayor parte del tiempo nos encargamos nosotros.

¿Qué le decís a esas jovencitas que son madres solteras y se sienten afligidas por la situación?

Las entiendo totalmente; ser madre y sola no es nada fácil, viví la experiencia directa desde mi madre, que me crió con la ayuda de mis abuelos para trabajar y solventar los gastos. Sin embargo, una mujer que ejerce la maternidad en solitario merece todo el respeto del mundo porque no es una tarea fácil; no deben tener miedo a pedir consejos o ayuda, pues la frustración puede desencadenar un problema para uno o para los hijos.





Trabajaste en defensa de los derechos de la mujer, ¿dónde lo hiciste y qué tal la experiencia?

Trabajé un año en la ONG Fie junto a mujeres influyentes, reales y capaces. Me enseñaron y dieron herramientas para enfrentar las situaciones machistas y de desigualdad del día a día, pues solo así contribuimos al cambio en nuestra cotidianidad.

De esta forma colaboré en programas de prevención de la violencia y de empoderamiento económico, y también estuve en un recinto penitenciario femenino, escuchando historias desgarradoras en pro del cambio y de la reinserción social.

¿Seguís ayudando a las mujeres?