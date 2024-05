Miss Santa Cruz recibió el cariño y distinciones de los josesanos

" He quedado impactada por las expresiones de afecto hacia mi persona y por la forma cómo la gente conserva la esencia del ser cruceño, la nobleza, la hospitalidad, la solidaridad y la empatía", señaló la Miss Santa Cruz. La joven cruceña también pudo conocer el Parque Nacional Histórico y Arqueológico 'Santa Cruz la Vieja' y las ruinas de la ciudad fundada por Ñuflo de Chaves. Y si de comer se trata, degustó chicha patacada, cuñapé abiscochau , pan de arroz, majao, entre otras delicias.

Pero eso no fue todo ya que las autoridades municipales prepararon un acto especial para otorgarle la distinción de Huésped Ilustre de la ciudad de San José.

"Me siento muy honrada de recibir importante distinción, un título que me compromete a visitar muy seguido esta histórica población en agradecimiento por el gesto que me brinda su gente y sus autoridades”, dijo a radio El Cacique.