Missy Elliott, George Michael y Kate Bush al Salón de la Fama del Rock and Roll

Celebridades de la música coincidieron el viernes en Brooklyn para celebrar a las nuevas leyendas que ingresaron en el prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll, entre ellos Missy Elliott y el fallecido George Michael .

La experimental Kate Bush, los agitadores Rage Against the Machine, el icono del country Willie Nelson, la rockera Sheryl Crow y el grupo de R&B The Spinners completaron la promoción 2023, en una gala en la que se inmiscuyó el conflicto en Gaza.