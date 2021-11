Modelo brasileña se casa con ella misma y se divorcia 90 días después

Escucha esta nota aquí

Aunque es una tendencia que existe desde hace tiempo y practicada por miles, la modelo brasileña Cris Galera la popularizó en septiembre al anunciar que se había casado con ella misma, como una forma de celebrar el amor propio, a través de la "sologamia".



Sin embargo, solo 90 días después de su matrimonio, que tuvo ceremonia y fiesta incluidas, la modelo anunció que conoció a alguien muy especial y que está lista para divorciarse.





"Me subí a la ola de la sologamia y decidí casarme. ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!", escribió en septiembre junto a una sesión de fotos en la que aparece vestida de novia frente a la iglesia. En ese entonces advirtió que no se iba a divorciar pronto, a pesar de las propuestas de matrimonio que estaba recibiendo de parte de hombres y mujeres.

"Estoy recibiendo miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo. Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto. Ahora quiero que todos me feliciten", publicó en ese entonces.



El diario británico Daily Star fue el responsable de informar que Cris puso fin a su matrimonio porque "conoció a otra persona".



"Fui feliz mientras duró. Empecé a creer en el amor en el momento en que conocí a otra persona especial", confesó al medio.

Por el momento, la brasileña no anunció su relación en sus redes ni presentó a la persona que acabó con su matrimonio.

Qué es la sologamia

La sologamia es una tendencia que consiste en el matrimonio con uno mismo y que se centra en la idea de disfrutar de la vida y ser feliz sin necesidad de tener una pareja.



A pesar de que miles de personas quisieron probar esta práctica en Estados Unidos y en varios países de Europa, en aquellos lugares no es considerada una unión legal, como recoge el medio OK Diario.