Modelo brasileña Suzy Cortez afirma que Gerard Piqué la acosaba: “Me pedía mis medidas"

Suzy Cortez, quien se coronó Miss BumBum en 2019, se sumó a la polémica sobre la presunta separación de Gerard Piqué y Shakira. Contó en una entrevista que el defensa de FC Barcelona le enviaba mensajes molestos.

La modelo brasileña dijo que no había revelado nada, hasta ahora, porque sentía lástima por la cantante colombiana.







La celebridad de OnlyFans que acaparó titulares por tatuarse el rostro de Lionel Messi dijo que Gerard Piqué averiguó cuál era su número telefónico y la bombardeó con preguntas sobre sus medidas.



“Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, afirmó en entrevista al portal La Opinión.



“Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, señaló la galardonada del Miss BumBum 2019.



La llamada ‘Musa del Barcelona’, Susy Cortez, también declaró al portal brasileño Jovem Pan que Gerard Piqué le ofreció pagarle el viaje a Europa para tomar un vino juntos y tildó de acoso su insistencia.

¿Cómo conoció Susy Cortez a Gerard Piqué?

Debido a la polémica separación entre Shakira y Piqué, Susy Cortez decidió hablar con ‘El diario NY’ con quienes señaló que solo recibió mensajes molestos por parte del futbolista. Según la modelo lo conoció por el presidente del Barcelona.



“Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número y me mandó un mensaje”, manifestó la brasileña.







