Modelo Orietta Ascarrunz desmiente rumores de su accidente y lamenta el odio de las redes

La semana pasada, la modelo cochabambina Orietta Ascarrunz sufrió un aparatoso accidente que movilizó a sus amigos y seguidores para apoyarla en los gastos médicos por la gravedad de sus lesiones. Tras el choque, en el que Orietta fue la más afectada con fracturas en pies y manos, circularon distintas versiones y opiniones sobre las causantes del lamentable hecho.

Por ello, la ex Bailando por un Sueño recurrió a Instagram para desmentir las acusaciones que circularon en las redes sociales.

"Leí mucho que habíamos bebido y trasnochado. Yo no consumo bebidas alcohólicas desde hace dos años por decisión propia y tampoco fuimos a una fiesta", lamentó la modelo de 24 años.

De igual manera, aclaró que la avenida Heroínas, donde se produjo el choque, "es bastante transitada y tiene semáforos cada dos cuadras", por lo que sería imposible ir a alta velocidad.

"No tienen idea los mensajes que he recibido con tanto odio. Me han deseado lo peor, pero yo no quisiera que le pase esto a nadie ni a mi peor enemigo", manifestó la también bailarina.



Sobre las recaudaciones que promovieron sus seguidores detalló que, lamentablemente, fue porque no cuenta con seguro médico y que la moto era prestada y no tenía SOAT. Por ello agradeció a todos aquellos que la apoyaron.

"Lo más grave que tengo son dos fracturas en el pie y en la mano, donde tengo clavos, y una cirugía en las rodillas porque se me incrustaron piedras", reveló.

A pesar de sentirse frustrada por no poder trabajar, Ascarrunz dijo que deja todo al tiempo para resolver los problemas legales que está llevando adelante y envía mucho "amor" a sus seguidores.