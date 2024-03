Modelo y psicóloga, Kerley Lindenmayr

¿Qué te motivó a regresar a las producciones de moda? Me encanta la moda y seguir los lanzamientos, siempre ha sido mi forma de expresión, y trabajar con una empresa de moda me permite proyectar mi estilo a través de las tendencias. No es mi primera vez con la marca, pero esta producción de verano en particular fue llena de risas y desafíos creativos que atesoraré siempre.