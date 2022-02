Moira, Aida y Jéssica se meten a un estudio de radio con actitud positiva

Escucha esta nota aquí

“Es cuestión de actitud” se llama el programa radial que iniciarán Moira Rueda (Coach Ontológico con especialidad e Inteligencia Emocional), Aida Justiniano (Fitness Coach) y Jéssica Pacheco (Coach Ontológico), con la finalidad de contagiar buena actitud, que marcará la diferencia y se convertirá en la mejor herramienta para encarar el día a día .

“El objetivo es concienciar sobre la importancia de cultivar una buena actitud siempre. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida. ¡La buena noticia es que nosotros somos quienes elegimos los colores!”, dice Moira.

Así responde las interrogantes sobre el tema y el nombre del programa que conducirá con sus colegas.

¿La actitud es un valor?

La actitud es la manifestación de nuestro estado de ánimo, creencias y valores, ésta es adquirida o aprendida a lo largo de la vida. Todos atravesamos a diario distintas circunstancias, la vida es 10% lo que nos pasa y 90%, como respondemos frente a ello.

Diez actitudes positivas para incentivarlas en el diario vivir

-Vivir aquí y ahora, es decir, no te lamentes del pasado ni ansíes el futuro.

-Busca siempre lo bueno en los demás.

-Agradece las bendiciones de la vida.

-Sirve a los demás, aun cuando sea con un pequeño gesto, como una sonrisa.

-Sal de la rutina y haz algo creativo.

-Ora, medita y practica la relajación.

-Conéctate con la naturaleza y con tus seres queridos.

-Practica alguna actividad física.

-Celebra tus pequeños logros.

-Acepta tus errores cuando te equivoques y no te demores en pedir perdón.





¿Cómo influye una actitud positiva en nuestro bienestar?



Las emociones y nuestra actitud pueden ser facilitadoras u obstaculizadoras del bienestar. Cundo tenemos una actitud positiva, nuestro cerebro está preparado para funcionar mucho mejor y encontrar soluciones a las diferentes situaciones que se nos presenten.

Nuestra actitud frente a la vida tiene un impacto en cada una de las células de nuestro cuerpo y cerebro, nuestra actitud y la manera de gestionar las emociones también impacta en nuestros genes, siendo capaces inclusive de mejorar los telómeros que son la parte externa de los cromosomas consiguiendo así, mejorar nuestra genética.

¿Cómo fomentar la actitud positiva ante una enfermedad?

Una buena actitud es clave para una buena salud, así como las emociones, la actitud también es contagiosa, tanto la negativa como la positiva.

Comienza a prestar atención a cuáles son esas palabras que decís para describir la realidad que te rodea, hay ciertas palabras o expresiones que dictaminan las emociones que sentimos.

Podemos cambiar nuestra realidad y la realidad de otros dejando de usar palabras fatalistas, que lo único que logran es hacernos sentir peor. Si queremos empezar a cambiar cómo nos sentimos, tenemos que empezar a cambiar cómo nos expresamos.

Puedes practicar el minuto de gratitud, es la emoción que más rápido nos saca de un estado de negatividad.

¿Cómo generar una actitud positiva en el trabajo?

Es importante crear un ambiente positivo. Cuando nos rodeamos de personas que irradian energía positiva, el lenguaje, los gestos y las perspectivas serán beneficiosas para todos. Cuando se mantiene una actitud positiva, la mayoría de las cosas fluyen; hacemos un mejor trabajo, aprendemos más fácil, hacemos sentir bien a los demás.

Un colaborador satisfecho es un colaborador productivo. Por ello, practica el reconocimiento efectivo.

¿Sabes cuál es la causa número uno, por la cual una persona deja un empleo? porque no se sienten valorados, no se sienten reconocidos, no hay suficiente reconocimiento efectivo a su labor.