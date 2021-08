Mon Laferte está embarazada, ¡tras un año intentándolo!

Escucha esta nota aquí

quien.com/cooperativa.cl

Mon Laferte vive un momento pleno, en lo profesional y en lo personal, está por comenzar una gira promocional y anunció que, después de un año de intentarlo, ¡está embarazada! La chilena compartió que decidió revelar que está "a la espera de la cigüeña" porque no quiere ocultar nada.



La intérprete de Tú falta de querer tampoco quiso esconder que tiene miedo de perder a su bebé, por lo que dijo que está poniendo todo de su parte para cuidarse mucho antes de volver a subirse a los escenarios, que pretende que sea el próximo mes. Compartió también su emoción a pesar de lo duro que ha sido este año de pandemia.



En su cuenta oficial de Instagram, Laferte subió primero un video en el que dio todos los detalles de esta nueva faceta que está viviendo y después compartió las que dijo que son "mis primeras fotos de embarazada", en las que se le ve con su cabeza recargada a una silla y con un maxi vestido aderezado de olanes fucsia.

Mon compartió que ha sido un proceso muy largo el que ha pasado para poder estar en este momento: "¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas". Laferte precisó que tiene "apenas 10 semanas" y también confesó que experimenta "miedo a perderlo".



A pesar de todo, también hizo énfasis en que era necesario no esperar más y compartir con todos sus fans que pronto será mamá: "Ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil".