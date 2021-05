Muere a los 102 años Anne Buydens, la viuda de Kirk Douglas

Escucha esta nota aquí

Anne Buydens o Anne Douglas, como era más conocida por los medios de comunicación estadounidenses, falleció el jueves 29 de abril en su casa de Beverly Hills a los 102 años, informó su familia. La muerte de la matriarca de los Douglas se produce un año y dos meses después del fallecimiento del actor Kirk Douglas con el que estuvo casado más de 60 años.

Buydens trabajó para el director John Huston como exploradora de locaciones y asistente en “Moulin Rouge” (1952), luego comenzó un período de tres años en 1953 como jefa de protocolo en el Festival de Cine de Cannes, programando fiestas y asegurándose de que estuvieran llenas de celebridades y medios de comunicación, cuenta The Hollywood Reporter.

Cuando se conoció con Kirk, este se había divorciado de la actriz Diana Dill y se comprometió en secreto con la actriz italiana Pier Angeli, mientras que Anne estaba casada con un belga, Albert Buydens.

Contarían muchos años después que Kirk le ofreció un trabajo como asistente y ella lo rechazó de inmediato. "Ella finalmente aceptó trabajar conmigo a modo de prueba, dejando en claro que nuestra relación sería estrictamente comercial", escribió en “ Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood “, el libro de 2017 del que fue coautor con su esposa.

"Hablamos durante horas y tenía una extraña sensación en mi corazón de que podía enamorarme de este hombre", contó ella. “No quería, porque había visto a demasiadas mujeres jóvenes entablar relaciones intensas con estrellas de cine, entre ellas Dean Martin, Marlon Brando, Cary Grant. Luego, de que acababa la película terminaban el romance y los hombres regresaban con sus esposas y familias "

Aun así, comenzaron una relación complicada cuando el actor filmaba “Act of Love” dirigida por Anatole Litvak que continuaron cuando Kirk se mudó a Italia para rodar “Ulysses” (1954). Ella también fue publicista de esa película, y luego viajaron a las Bahamas, Jamaica y los EE. UU para hacer “20.000 leguas de viaje submarino “(1954).

Finalmente, durante un raro momento en el que ambos estaban en Los Ángeles, volaron espontáneamente a Las Vegas y un juez de paz los casó el 29 de mayo de 1954. Sus hijos, Peter y Eric, nacieron en 1955 y 1958, respectivamente. (Eric murió en 2004 a los 46 años de una sobredosis accidental de drogas).

Hannelore Marx, su nombre verdadero, nació el 23 de abril de 1919 en Hannover, Alemania. Su padre era dueño de tiendas textiles en la ciudad y era el importador exclusivo de una variedad de seda que el gobierno compró para hacer paracaídas. Su madre era una socialité.

Después de que sus padres se divorciaron, asistió a un internado en Suiza y aprendió a hablar inglés, francés e italiano con fluidez.

Se casó con Buydens, huyeron de Bélgica y se mudaron a París durante la Segunda Guerra Mundial. Consiguió un trabajo escribiendo subtítulos en alemán para películas, luego fue contratada en 1948 para producir un programa para NBC llamado "Paris Cavalcade of Fashion".

Kirk estuvo casada con Dill (la madre del dos veces ganador del Óscar Michael Douglas y su hermano, Joel) desde 1942 hasta su divorcio en 1951.

La pareja se separó amistosamente, y Kirk y Anne se hicieron buenos amigos de Diana y su nuevo esposo, el productor y novelista de Broadway Bill Darrid.

En 1958, Anne se negó a permitir que Kirk viajara en un avión privado desde Palm Springs a Nueva York con el director Michael Todd. "No sé qué me pasó, pero tuve una sensación extraña", escribió en su libro. "Absolutamente no, Kirk. No te quiero en ese avión. Puedes irte en un vuelo comercial y encontrarte con él allí".

Kirk estaba furioso y dijo que si no podía volar con Todd, no iría.

En el viaje en auto de regreso a Los Ángeles al día siguiente, escucharon en la radio que el avión de Todd se había estrellado en Nuevo México y que él y los otros tres a bordo habían muerto. Se detuvieron a un lado de la carretera y se abrazaron.

"Cariño, me salvaste la vida. Siempre confiaré en tu intuición de ahora en adelante", le dijo Kirk.

Anne, también era conocida por apoyar a causas benéficas, como la campaña para construir el Centro Musical del Condado de Los Ángeles, convenció a magnates y estrellas de cine de duplicar y triplicar sus contribuciones iniciales a la causa. Después de su inauguración en 1964, formó parte de las juntas directivas del Mark Taper Forum y del Center Theatre Group durante décadas y organizó la gran donación de la Fundación Douglas para construir el Kirk Douglas Theatre de CTG en Culver City.

En 2012, Anne y Kirk anunciaron la donación de 50 millones de dólares, a través de su fundación para cinco organizaciones sin fines de lucro, incluido el Motion Picture & Television Fund. Donaron otros 15 millones a la casa del MPTF en 2015. Hasta la fecha, su fundación ha contribuido más de 118 millones a causas benéficas.

"Ella sacó lo mejor de todos nosotros, especialmente de nuestro padre", dijo Michael Douglas en un comunicado. "Papá nunca hubiera tenido la carrera que tuvo sin el apoyo y la colaboración de Anne. Catherine, yo y los niños la adoramos; siempre estará en nuestros corazones".