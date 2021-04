Muere Alma Wahlberg, madre del actor Mark Wahlberg

Escucha esta nota aquí

"Mi ángel. Descansa en paz", escribió el actor Mark Wahlberg (49) en Instagram junto a una fotografía de su madre, Alma Wahlberg, que falleció el fin de semana, a los 78 años.

Su hermano, el actor Donnie Wahlberg (51) también se descargó en la red social sobre la pérdida de la matriarca de su familia, igual sin mencionar las causas de su deceso.

"A menudo he dicho, si te gusta algo de mí, lo obtuve de Alma. Digo eso porque es verdad. Ella era, sin duda, el ser humano más cariñoso que he conocido", escribió el ex New Kids on the Block.

Alma Wahlberg, madre de nueve hijos, era muy popular en Estados Unidos por aparecer en el reality Walhburgers, que grabó su familia entre 2014 y 2019, y a raíz del cual nació su firma de hamburguesas del mismo nombre, con sucursales en Estados Unidos, Canadá y Alemania.

"Cuando el chef Paul se propuso crear un restaurante familiar, las cosas se pusieron interesantes rápidamente. Mira, Paul es un Wahlberg, y los Wahlberg no son una familia común.

Venga para los elementos del menú basados ​​en las mismas recetas que Paul y sus 8 hermanos devoraron cuando eran niños, con un toque inspirado en el chef", se lee en el sitio web de la cadena de restaurantes.

En 2018, Alma concedió una entrevista a la WCVB-TV en la que contó que su vida no había sido nada plácida. "He vivido con el alcoholismo y el abuso; he luchado con la pobreza y he experimentado una gran riqueza; he perdido a tantos que he amado; he luchado para criar a nueve hijos, y los amo más que nada; los he visto sufrir, aprender y salir adelante; me he perdido a mí misma; me he encontrado a mí misma, una y otra vez; y he seguido adelante, pase lo que pase", dijo en un fragmento rescatado por el medio español La Vanguardia.