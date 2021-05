Muere Ferchy Kushner, el ángel de los perros de la calle

Escucha esta nota aquí

Las redes sociales se llenaron de pesar por la muerte del activista paceño Ferchy Kushner, que desde hace varios años impulsaba una iniciativa para alimentar y adoptar a perros de la calle.

"Se nos fue un ángel para los peluditos, ellos siempre te extrañarán", escribieron desde la fundación Por un perrito sin hogar.

"Harás mucha falta, ahora te toca cuidar a los animalitos desde el cielo", se lee en otra dedicatoria.

El director de Ferchy's Dog permanecía en terapia intensiva desde varios días a causa del Covid-19. Sus conocidos estaban organizando una rifa y diversas actividades para apoyar su tratamiento.

Fernando "Ferchy" Kushner tuvo un giro de ejecutivo a activista por los perros en Bolivia. Durante años estuvo relacionado al turismo, luego trabajó en el hotel Sucre de la ciudad de La Paz, de propiedad de su familia, para luego dedicarse exclusivamente al rescate de los perros. ​

Hace varios años Fernando Kushner empezó el sueño de darles mejores condiciones de vida a los perros callejeros en Bolivia. Después de golpear muchas puertas, su proyecto pudo prosperar y se convirtió en un referente para los protectores de los perros.

A través de su iniciativa, Kushner pudo difundir el mensaje de "adoptes no compres" en un esfuerzo por encontrar familias para perros sin hogar. También logró asociarse con aerolíneas y bancos para permitir que las mascotas estén con sus dueños en estos espacios y realizó campañas como "un ladrillo por un ladrido" con el fin de recaudar fondos para la construcción de santuarios de animales en Bolivia.​

"Agradezco a todas las personas, empresas e instituciones que me han dado la mano a lo largo de estos años. No ha sido fácil: no he dejado de salir de casa a buscar alimento y dar de comer a mis “hijos” ni un solo día, pero lo he hecho con todas mis ganas y amor por esos seres que cada noche esperan por mí para comer y prodigarme su agradecimiento y cariño", escribió el 15 de mayo en su cuenta de Facebook. Fue uno de sus últimos mensajes.



















Noticia en desarrollo.