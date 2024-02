Muere la cantante Cat Janice que hizo viral una canción en Tik Tok para ayudar a su hijo de 7 años

La cantante Cat Janice ha muerto a los 31 años de edad a consecuencia de u n cáncer terminal después de que consiguiera hacer viral la pegadiza canción Dance You Outta My Head , escrita para ayudar a su hijo Loren, de 7 años de edad, quien se queda huérfano de madre.

Dance You Outta My Head nació del sufrimiento de los duros tratamientos para combatir el sarcoma que le fue diagnosticado y se convirtió en su mayor éxito de su carrera musical que inició con 20 años.

"Le dejo esta canción a mi hijo", dijo en redes, y Dance You Outta My Head logró dos millones de reproducciones, según informa The New York Times, por lo que entró en las listas Billboard.