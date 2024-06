Muere Shifty Shellshock, vocalista de Crazy Town, a los 49 años

Seth Binzer, conocido como Shifty Shellshock y líder de la banda Crazy Town, falleció a los 49 años en su residencia. La causa de su muerte no ha sido revelada, según informó el Médico Forense del Condado de Los Ángeles a diversos medios estadounidenses.



Shifty Shellshock alcanzó la fama como vocalista de la banda de rap rock Crazy Town, conocida por su éxito "Butterfly". Binzer conoció a Bret Mazur en 1992, y juntos comenzaron a producir música bajo el nombre de Brimstone Sluggers. En 1999, cambiaron el nombre del grupo a Crazy Town, incorporando a Rust Epique, James Bradley Jr., Doug Miller, Adam Goldstein y Antonio Lorenzo "Trouble" Valli, según TMZ.



En noviembre de 1999, Crazy Town lanzó su álbum debut "The Gift of Game" y se unió a la gira de los Red Hot Chili Peppers, lo que les dio notoriedad en la escena musical. En octubre del 2000, la banda lanzó "Butterfly" como el tercer sencillo del álbum. La canción, que utiliza un sample de "Pretty Little Ditty" de los Red Hot Chili Peppers, llegó al número uno en el Billboard Hot 100 durante dos semanas no consecutivas.



Shifty Shellshock fue abierto respecto a sus problemas de adicción, participando en programas de telerrealidad como "Celebrity Rehab" y "Sober House" de VH1. En 2012, fue hospitalizado tras perder el conocimiento y cayó en coma antes de recuperarse. En 2022, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.



Shellshock enfrentó numerosos desafíos personales a lo largo de su vida. En una entrevista con Rolling Stone en 2001, reveló que pasó tres meses en la Institución para Hombres de California tras un intento de robo. Admitió que había vendido y consumido drogas recreativas durante varios años, luchando contra la adicción.



Shifty se casó con Melissa Clark en 2002 y tuvieron un hijo llamado Halo. En 2011, Clark solicitó el divorcio. En 2008, tuvo una relación con Tracy, con quien tuvo a Gage. En 2010, inició una relación con Jasmine Lennard, con quien tuvo a Phoenix. En 2013, Lennard solicitó la custodia exclusiva de su hijo, alegando que Binzer fumaba crack frente a él y había dejado una pipa de crack en su habitación.