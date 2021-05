Naomi Campbell se convierte en madre a los 50 años

Escucha esta nota aquí

La supermodelo británica Naomi Campbell anunció sorpresivamente hoy que se convirtió en madre de una niña. "Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre", escribió la maniquí de 50 años, en su cuenta de Instagram acompañando una fotografía de su mano acunando un diminuto par de pies de bebé.



"Es un honor tener a esta dulce alma en mi vida", continuó. "No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande".



Campbell, quien actualmente reside en Nueva York, no dio más detalles del suceso.





La que fuera una de las topmodel más icónicas de la década de 1990 había hablado anteriormente sobre convertirse en madre. "Pienso todo el tiempo en tener hijos", dijo en 2017 a la revista Evening Standard.



No obstante, agregó, "como va la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera". Varias celebridades se apresuraron a felicitarla.



"¡Oh, Dios mío! ¿Hoy es el día??? Qué increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones para todos", escribió el diseñador de modas Marc Jacobs en Instagram.



"¡Oh Dios mío, felicidades señora! ¡Qué bendición!!!", dijo la actriz Zoe Saldana.





"Qué hermosas noticias, muchas felicitaciones, Naomi", publicó en su cuenta oficial de Instagram la plataforma YouTube, donde Campbell ha lanzado su propio canal.



La modelo aún posa para portadas de revistas, una actividad que alterna con obras de caridad y trabajos en ONG, particularmente en África, así como con apariciones en programas de telerrealidad.



En 2019, cuando la revista WSJ le preguntó sobre los niños, ella respondió: "Todavía no, veré qué me trae el universo".