Natali Justiniano: “Dejé ese sueño que se llama televisión y ahora disfrutaré de mis hijos”

Natarlí Justiniano





¿Volverías a la pantalla chica?



Sí, me gustaría volver a la televisión. Disfruté por mucho tiempo, no sé cuándo volveré. Soy una mujer versátil, por ahora no te puedo decir a qué programa me gustaría volver.



¿A qué te estás dedicando?



Ahora estoy trabajando en mis redes, creando contenidos, tengo más tiempo para trabajar con empresas. Por la mañana bailo, es la forma que tengo de desestresarme, de desconectarme del mundo, también ahora hago calistenia. Estoy dedicándome más a mí.



Yo soy muy activa y me gusta que mis hijos también tengan muchas actividades, y por eso, los llevo a todas sus clases.



¿Y qué géneros bailas?



Amo bailar y lo sigo haciendo, en pandemia volví a hacer ballet clásico, después de bailar, recargas pilas. Todos los días dejo a mis hijos en el colegio, y me voy a bailar. Por ahora estoy haciendo zumba.



Recuerdo que el bailete te dejó en sillas de ruedas, ¿cómo lograste salir adelante?



Sufrí una lesión complicada que me dejó fuera del baile por un año, hice fisioterapia y ahora para bailar o hacer ejercicio uso una rodillera con fierros. Fue frustrante, pensé que nunca más iba hacer lo que me gusta, que es bailar.



Hay días o pasos que hacen que se me hinche la rodilla, pero hacer ejercicio me ayudó a que no se me atrofien los músculos.



¿Cómo fue quedar lesionada por bailar?



Pensé que nunca más iba a volver a bailar. Fue una reconstrucción de rótula, fue bien complicada, estuve en sillas de rueda, sabía que la clave era la rehabilitación. Hice caso a todo lo que me dijeron, en la vida pasa lo mismo, hay que ser constante porque no hay sueño que no se puede realizar.



El baile, las pasarelas o la televisión ¿con cuál te quedarías y por qué?



Qué pregunta difícil. Siempre he tratado de fusionar todo, si uno se organiza lo puede todo. Este año gané una maratón de baile, trabajo con marcas. En cuestión de pasarelas... hace rato que no me subo a una (risas).



¿Venís de una familia tradicional que hace delicias, sabes cocinar?



No soy de cocinar, pero mi abuela, la dueña de Pollos Chuy, me enseñó dos platos y me dijo que con eso ya me podía casar (risas). Me enseñó a hacer su tradicional lasaña y su postre tres leches, los he hecho y no me salen igual que a ella, pero las recetas las llevo en el corazón. Prefiero ser la que charla con el chef (risas).